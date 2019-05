Giù Piazza Affari e le altre Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. I dazi continuano ad agitare gli investitori, mentre in Italia c’è ilproblema Carige da risolvere che tiene sotto pressione il comparto finanziario.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.285,6 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 62,19 dollari per barile.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +278 punti base, evidenziando un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,72%.

Tra le principali Borse europee si concentrano le vendite su Francoforte, che soffre un calo dello 0,77%. Resta vicino alla parità Londra (-0,06%). Giù Parigi, che soffre un calo dello 0,61%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,70%.

A Piazza Affari non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti immobiliare (-4,39%), tecnologia (-1,85%) e beni per la casa (-1,84%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Saipem (+0,82%), Banca Generali (+0,58%) e Fineco (+0,51%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Azimut, che continua la seduta con -2,59%.

Lettera su Leonardo, che registra un importante calo del 2,41%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Aeroporto di Bologna (+1,67%) e Italmobiliare (+0,62%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cairo Communication, che prosegue le contrattazioni a -5,17%.

Vendite a piene mani su Interpump, che soffre un decremento del 4,85%.

Pessima performance per Banca Ifis, che registra un ribasso del 3,05%.

Sessione nera per Anima Holding, che lascia sul tappeto una perdita del 2,95%.