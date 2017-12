Giù Piazza Affari con le banche. Tonfo di Ferragamo

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. A pesare sul sentiment degli investitori contribuiscono i rinnovati timori sul passaggio della riforma fiscale entro Natale per la quale sembrava fosse stata raggiunta un’intesa in Senato tra repubblicani e democratici. Il provvedimento, ampiamente voluto dal presidente USA, Donald Trump, prevede un maxi taglio delle tasse su imprese e privati per far accelerare la crescita economica.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,31%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.257,5 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,67%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 147 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,77%.

Nello scenario borsistico europeo discesa modesta per Francoforte, che cede lo 0,27%. Senza spunti Londra, così come Parigi, che segna un calo frazionale dello 0,36%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,67%: le vendite delle banche vengono in parte compensate dalla tenuta delle utility considerate titoli difensivi per eccellenza.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Chimico (+1,13%) e Utility (+0,51%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti Materie prime (-1,76%), Banche (-1,56%) e Servizi per la finanza (-1,25%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Poste Italiane, +2,62% che festeggia la sigla di un accordo con CDP.

Resistente Mediaset, che segna un piccolo aumento dello 0,68%, nel giorno dell’assemblea sulla modifica dello statuto.

Tra gli energetici, Enel avanza dello 0,56% che ha siglato un accordo con Nissan sulla mobilità elettrica.

Nel lusso, si muove in modesto rialzo Moncler, evidenziando un incremento dello 0,54%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo, -6,47%, dopo l’allarme sui conti lanciato prima dell’avvio del mercato.

Ancora vendite sulle banche: in apnea Banco BPM, che arretra del 2,17%. Tonfo di Mediobanca, che mostra una caduta del 2,04%. Giù anche Intesa Sanpaolo, che scende dell’1,85%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, IREN (+1,58%), Maire Tecnimont (+1,55%), Reply (+1,38%) e Cattolica Assicurazioni (+1,30%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Astaldi, che continua la seduta con -3,21%: i soci hanno dato il via libera all’aumento di capitale.