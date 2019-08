Giù Milano insieme alle altre Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini dopo la pesante seduta delle principali piazze asiatiche. I mercati finanziari risentono dell’acuirsi delle tensioni commerciali tra USA e Cina dopo i nuovi dazi su Pechino annunciati dal Presidente USA Donald Trump.

Dal fronte macroeconomico va segnalato l’aggravarsi della crisi del settore manifatturiero dell’Eurozona, che frena la crescita. In Italia, invece, cala la disoccupazione ma il PIL ristagna, rivela l’Istat nella nota mensile sull’andamento del’economia italiana.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,31%. L’Oro continua gli scambi a 1.456,4 dollari l’oncia, con un aumento dell’1,09%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 54,9 dollari per barile, con un calo dell’1,37%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +203 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,51%.

Nello scenario borsistico europeo in caduta libera Francoforte, che affonda dell’1,58%, pesante Londra, che segna una discesa di ben -2,04 punti percentuali, seduta drammatica per Parigi, che crolla dell’1,78%.

Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell’1,17%; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 22.705 punti, in calo dell’1,12%. In rosso il FTSE Italia Mid Cap (-0,84%), come il FTSE Italia Star (-1,1%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti tecnologia (-3,15%), beni per la casa (-2,84%) e beni industriali (-2,10%).

In questa giornata da dimenticare per Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.

Le peggiori performance si registrano su Moncler, che ottiene -4,11%.

Sensibili perdite per STMicroelectronics, in calo del 3,61%.

Preda dei venditori CNH Industrial, con un decremento del 3,42%.

In apnea Leonardo, che arretra del 3,36%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca Ifis (+5,07%), doValue (+2,32%), ERG (+1,94%) e RCS (+1,54%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Datalogic, che ottiene -5,79%.

Tonfo di Sesa, che mostra una caduta del 3,40%.

Lettera su Biesse, che registra un importante calo del 3,40%.

Affonda Tinexta, con un ribasso del 2,89%.