Giù l’indice delle aziende sanitarie in Italia (-5,56%), scambi al ribasso per Eukedos (-3,16%)

(Teleborsa) – Scambi al ribasso per il comparto Sanitario italiano, mentre è debole l’EURO STOXX Health Care.

Il FTSE Italia Health Care ha chiuso a 157.415,94 in diminuzione di 9.266,33 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto sanitario dell’Area Euro termina la seduta in calo a 820,5, dopo aver avviato la seduta a 820,1.

Tra le azioni più importanti dell’indice sanitario di Milano, chiusura in profondo rosso per Recordati, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 12,45%, essendosi allineata al prezzo offerto da CVC per rilevare la quota di maggioranza della società farmaceutica.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, ribasso composto e controllato per Diasorin, che archivia la sessione in flessione dell’1,43% sui valori precedenti.

Tra le small-cap di Milano, in forte ribasso Eukedos, che chiude la seduta con un disastroso -3,16%.

Composto ribasso per Molmed, in flessione dell’1,48% sui valori precedenti.