Giù la borsa di Tokyo. Senza direzione il resto dell’Asia

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta debole per la borsa di Tokyo, che rimasta chiusa ieri (6 maggio 2019) per festività recupera oggi le pesanti flessioni registrate sui mercati finanziari per l’acuirsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Sulla piazza giapponese, l’indice Nikkei ha ceduto l’1,61% a 21.4899 punti, mentre il Topix ha perso l’1,29% a 1.597 punti. Segno meno anche per Seoul -1,01%.

Miste le borse cinesi, con Shanghai che scende dello 0,32% e Shenzhen che sale dello 0,48%. Taiwan avanza dello 0,83%.

Tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, limature per Hong Kong -0,09% mentre Singapore guadagna lo 0,55%. Segno più anche per Kuala Lumpur +0,52% e Jakarta +0,64% mentre Bangkok arretra dello 0,44%.

Positive Sydney (+0,30%) e Mumbay (+0,11%).