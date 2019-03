Giù la borsa di Tokyo. Misto il resto dell’Asia

editato in: da

(Teleborsa) – Ancora una seduta debole per le principali borse asiatiche che hanno seguito la scia negativa disegnata dalla borsa di Wall Street per la terza sessione consecutiva. Sul sentiment degli investitori pesa l’incertezza sulle trattative commerciali USA-Cina mentre persistono le preoccupazioni per la crescita economica cinese.

A Tokyo, l’indice Nikkei ha ceduto lo 0,65% a 21.456,01 punti, mentre il Topix ha perso lo 0,85% a 1.019,13 punti. Segno meno per Seoul -0,47%. Sul fronte macroeconomico, il superindice del Giappone si è attestato a 95,9 punti, nel mese di gennaio, in calo rispetto ai precedenti 97,5 punti. Il dato è peggiore dei 96,1 punti attesi dal consensus.

Miste le borse cinesi, con Shanghai che sale appena dello 0,19% mentre Shenzhen lima lo 0,15%. Taiwan arretra dello 0,44%.

Tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, rosso per Hong Kong -0,74% mentre Singapore avanza timidamente dello 0,02%. Segno più anche per Kuala Lumpur +0,11% e Bangkok +0,20%. Chiusa la borsa di Jakarta.

Positive Sydney (+0,28%) e Mumbay (+0,13%).