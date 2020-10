Gismondi 1754, sigla due nuovi accordi in Piemonte e in Puglia

editato in: da

(Teleborsa) – Gismondi 1754 ha ricevuto ordini di acquisto per aprire due nuovi concessionari italiani. Si tratta di gioiellerie “trend setter”, di livello molto elevato, quali la prestigiosa gioielleria “Roberto Rizzo”, situata in una zona centralissima di Novi Ligure (AL), e il negozio di tendenze e lifestyle “Ceciliasonoio”, con sede in Corso Vittorio Emanuele a Trani (BT).

I due nuovi punti vendita di Novi Ligure e Trani si affiancano alla “Baggio Gioielli” in via Filangeri a Napoli, concessionario Gismondi 1754 già dal 2018 con riscontri molto soddisfacenti.

(Foto: erdna creative – Gismondi 1754)