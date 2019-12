Gismondi 1754 si prepara per quotazione su AIM

editato in: da

(Teleborsa) – Gismondi 1754 volge lo sguardo verso Palazzo Mezzanotte, avviando il collocamento delle Azioni, volto a costituire il flottante necessario per procedere all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

“L’approdo in Borsa ci permetterà di recuperare quei capitali necessari per espandere a livello internazionale il brand Gismondi 1754 e portare la nostra concezione di “esclusività” e di “lifestyle provider” in tutto il mondo – ha dichiarato Massimo Gismondi, Ceo della società, che rappresenta la settima generazione della famiglia fondatrice – . Stiamo crescendo in modo armonico e sostenibile, circa 12% all’anno, e con l’IPO siamo certi che potremo dare un forte impulso ai piani di sviluppo pianificati”.

Gismondi 1754 è una Società storica nella produzione di gioielli di altissima gamma, tailor made, con una spiccata attenzione alla fidelizzazione dei clienti attraverso un servizio personalizzato. Il marchio si colloca in un cluster di gioiellieri d’élite con quasi il 30% del fatturato (2018) costituito dalla vendita di gioielli con un sell – out superiore a 100mila Euro.

La Società ad oggi vanta una presenza internazionale mediante Boutique dirette in Italia e Svizzera (Genova, Milano, Portofino e St. Moritz), Franchising a Praga, Department Store negli USA tramite Neiman Marcus, con 5 porte e Concessionari indipendenti in USA (5), in Italia (1) ed in Russia (1).

L’Offerta prevede una raccolta in aumento di capitale per un importo massimo di 5 milioni di Euro, una valutazione pre-money della Società compresa tra 8 e 10 milioni di Euro, una forchetta di prezzo fissata tra 3,2 e 4 Euro e un flottante fino al 45,45%.

È prevista l’assegnazione gratuita all’avvio delle negoziazioni di 1 Warrant per ogni 4 Azioni ordinarie emesse. Il rapporto di conversione è di 1 Azione ogni warrant posseduto e il prezzo di conversione è calcolato sul prezzo di IPO (maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio).

Il Collocamento inizierà oggi 2 dicembre 2019 e terminerà il 9 dicembre 2019, salvo proroga o chiusura anticipata.

L’Offerta prevede un minimo importo garantito per gli investitori retail pari ad Euro 150.000. Nel caso fosse allocato solamente il minimo garantito, sarà distribuito ad ogni investitore un lotto minimo fino ad esaurimento dell’importo garantito. Nel caso non vi fossero lotti a sufficienza per ogni investitore, l’allocazione prenderà in considerazione della data e ora di ricezione degli ordini. Nel caso in cui venga allocato un importo in Euro maggiore del minimo importo garantito, il riparto avverrà attraverso l’assegnazione ad ogni richiedente di un lotto minimo oltre ad una percentuale di Azioni (arrotondata per difetto e in base al lotto minimo) rispetto alla domanda, che verrà decisa da Gismondi1754.

(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)