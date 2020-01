Gismondi 1754 pronta al debutto per Vicenza Oro

editato in: da

(Teleborsa) – Gismondi 1754, dopo aver partecipato al trade show di Las Vegas, parteciperà per la prima volta a Vicenza Oro, la manifestazione internazionale di riferimento per il mondo orafo e della gioielleria, dove presenterà 6 collezioni per la distribuzione wholesale: Essenza, Dedalo, Era, Noi, Prato Fiorito e Aura.

Massimo Gismondi, CEO della società, ripercorre e riscopre le tecniche antiche dei maestri valenzani, valorizzando la qualità della manifattura con un tocco di forte contemporaneità.

La gioielleria ad oggi vanta un’importante presenza internazionale, mediante Boutique dirette in Italia e Svizzera (Genova, Milano, Portofino e St. Moritz), Franchising a Praga, Department Store negli USA tramite Neiman Marcus e Concessionari indipendenti in USA (5), in Italia (1) e in Russia (1).