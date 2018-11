Giovedì 29 novembre in piazza a Roma le aziende NCC

editato in: da

(Teleborsa) – Gli NCC (aziende di noleggio con conducente) di tutta Italia incroceranno le braccia il prossimo 29 novembre. In questa data, è infatti prevista una manifestazione nazionale del settore per scongiurare l’entrata in vigore del Decreto legge 207 del 2008, norma che danneggia fortemente gli interessi del settore. Ad esempio, tra i passaggi più contestati c’è il ritorno obbligato degli autisti nell’autorimessa del Comune di competenza dopo ogni tragitto.

“Così l’NCC è un servizio a rischio estinzione – dice il vicepresidente di Confcommercio e di Conftrasporto Paolo Uggè – e la manifestazione del 29 novembre è conseguenza dell’incapacità di chi si è succeduto nei ruoli di governo negli ultimi 10 anni di trovare una soluzione equilibrata per una riforma del settore. Le nostre proposte non si sono concretizzate per mancanza di volontà politica”, prosegue Uggè.

“Per salvaguardare l’esistenza delle imprese del comparto, non c’è altro da fare che prorogare ulteriormente l’entrata in vigore della contestata norma nella prospettiva di giungere a un riassetto complessivo del settore del trasporto pubblico non di linea, consentendo così alle imprese e agli oltre 200 mila lavoratori occupati di poter continuare ad operare“, conclude il vicepresidente.

(Foto: © Brasoveanu George Bogdan/123RF)