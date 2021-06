Giovannini: PNRR occasione unica

editato in: da

(Teleborsa) – Grazie al PNRR “verranno creati 600 mila nuovi posti di lavoro, spalmati in cinque anni”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a Class Tv, aggiungendo che quella del PNRR “è un’occasione unica che non va persa”.

“Una modifica radicale del Codice degli appalti o addirittura una sua sospensione come qualcuno proponeva – ha proseguito il Ministro – avrebbe di fatto bloccato le Pubbliche Amministrazioni nel momento in cui, non solo invece si sono sbloccati tanti progetti, ma abbiamo bisogno di realizzare quelli contenuti nel PNRR. Sarebbe stata una cura – ha concluso – peggiore del male“.

Con le nuove definite dal Governo i commissari straordinari per la realizzazione delle opere infrastrutturali saranno un’eccezione. Con le nuove regole, ha spiegato il Ministro: “c’è l’obbligo per le amministrazioni di fare le cose nei tempi predefiniti e nel caso in cui non lo facciano subentrano i ministeri o addirittura il Consiglio dei Ministri se saranno i ministeri ad essere lenti. Quindi abbiamo previsto una serie di interventi che renderanno i commissariamenti, come è giusto che sia, l’eccezione piuttosto che la regola”.