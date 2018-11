Giorni decisivi per l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi

editato in: da

(Teleborsa) – Il futuro dell’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi si discuterà mercoledì 28 novembre al Ministero delle Infrastrutture, dove è in programma la Conferenza dei servizi, passaggio fondamentale per approvare il progetto di ampliamento delle infrastrutture dello scalo che comprende l’allungamento della pista di volo.

Si tratta di ricevere parere favorevole e procedere agli espropri, che consentiranno di acquisire 50 ettari con un costo stimato di 10 milioni 360mila euro.

La società di gestione del Costa d’Amalfi è alla prese con l’altra importante scadenza del 31 dicembre, (termine ultimo per l’acquisizione del fondi pari a circa 40 milioni dl euro) messi a disposizione con il decreto Sblocca Italia. A ciò è collegato anche il protocollo d’intesa con la Gesac per dare corso alla fusione per incorporazione. La società di gestione di Napoli ha messo a punto un piano industriale che prevede un investimento complessivo dl 135 milioni da realizzare entro il 2022, con l’obiettivo di arrivare a un movimento di 3 milioni e mezzo di passeggeri l’anno