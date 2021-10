Giornate FAI, Inps apre porte Palazzo Wedekind

(Teleborsa) – In occasione delle giornate FAI d’autunno 2021 INPS aprirà le porte della storica sede di Palazzo Wedekind in piazza Colonna a Roma ed il Museo che raccoglie tra le più significative opere del patrimonio artistico che l’Istituto da sempre conserva, cura e restaura sottolineando l’impegno “nella valorizzazione dell’arte e nella promozione della cultura”.

Le visite, curate dai volontari del Fondo Ambiente Italiano in sinergia con l’Inps, si svolgeranno sabato 16 ottobre, giornata dedicata agli iscritti FAI, e domenica 17 per tutti i cittadini, dalle 09.00 alle 19.00, previa prenotazione sul sito a partire dal pomeriggio del 7 ottobre. Seguendo le norme anti-Covid gli ingressi saranno organizzati in più turni e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nel palazzo, eretto nella seconda metà del XVII secolo e ricostruito da Papa Gregorio XVI nel 1838 su disegni di Pietro Camporese il Giovane, i visitatori avranno accesso alle splendide sale: la Sala Angiolillo e la Sala Montecitorio dove sono esposte diverse opere d’arte tra cui un Arazzo della collezione Colonna di Sciarra.

Gli ospiti saranno accompagnati, poi, nella pinacoteca, alla scoperta di una ricca esposizione di opere d’arte del ‘900, che comprende gran parte del patrimonio artistico raccolto da INPS nel tempo, presso tutte le sedi del territorio nazionale e valorizzato in un museo multimediale, fruibile e consultabile direttamente dal sito.

Tre i percorsi tematici della mostra presso Palazzo Wedekind: Lavoro, Universo e Paesaggi di città nell’arte. Oltre a dipinti dai colori e dai temi suggestivi e affascinanti, l’esposizione è arricchita da sculture in bronzo, bassorilievi in marmo di Leoncillo Leonardi, preziose ceramiche e ritratti dal grande valore artistico come quello di Corrado Alvaro di Renato Guttuso.

L’appuntamento annuale con le giornate del FAI – conclude la nota – “sancisce un sodalizio importante con i suoi iscritti e con tutti i visitatori amanti dell’arte e della scoperta dei tesori curati e valorizzati dalle istituzioni”.