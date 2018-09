Giornata positiva per la borsa di Tokyo

editato in: da

(Teleborsa) – Tokyo dopo la chiusura festiva di ieri 24 settembre archivia gli scambi della prima giornata della settimana al rialzo. L’indice Nikkei ha guadagnato lo 0,29% finendo a 23.940,26 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,94% a 1.403,18 punti.

Rese note le minute della Bank of Japan. Dai verbali emerge che un controllo dei tassi a lungo termine in modo più flessibile contribuirebbe a mantenere e migliorare il funzionamento del mercato. Segno meno per Shanghai (-0,75%) e Shenzhen (-0,64%).

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta scivola dello 0,48%, Taiwan rimane sulla parità con un+0,06%%. In frazionale rialzo Singapore (+0,66%). Debole Kuala Lumpur che scivola dello 0,14% e Bangkok +0,34%. Rimangono chiuse per festività Hong Kong e Corea del Sud.