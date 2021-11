Giornata mondiale alberi: AdR in prima fila. Troncone: “Sostenibilità nostra bussola”

(Teleborsa) – All’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino sono stati piantati oggi più di cinquanta alberi, dai generi più comuni alle varietà più particolari, per celebrare la Giornata Mondiale dell’albero, che ricorre il 21 novembre. Una iniziativa promossa dalla società di gestione dello scalo romano, Aeroporti di Roma, a sottolineare il suo impegno verso l’ambiente e la sostenibilità ambientale.

La cerimonia di posa degli alberi si è tenuta questa mattina alla presenza di un centinaio di dipendenti di AdR, dell’Amministrat­ore delegato Marco Troncone, della dire­ttrice Enac presso Fiumicino Patrizia Terlizzi e del vice­sindaco di Fiumicino Ezio di Genesio Pa­gliuca. A dare il via alla piantumazione, che ha visto impegnati alcuni volontari, dotati di un kit verde distribuito dalla società di gest­ione, è stato l’Ad Troncone, il quale ha sottolineato che questa giornata “simbolica” ha voluto offrire “un piccolo contributo in occasione della giornata nazionale dell’albero”.

Il manager ha fatto cenno alla sostenibilità ed all’impegno per la foresta­zione e riforestazio­ne, sottolineando che “rappresenta sol­tanto una delle ta­ntissime direttrici si cui la società è impegnata”.

“La nostra bussola – ha ricordato Troncone – è la decarbonizzazi­one e su questo stia­mo lavorando con tut­ta una serie di iniz­iative come importar­e, per fare solo un esempio, la nostra generazione elettrica al 100 per cento di rinnovabile di tu­tta la nostra flotta, in collaborazione con tanti altri part­ner italiani importa­nti. Oltre a questo c’è un discorso di attenzione verso il territorio e l’ambien­te motivo per il quale coinvolgiamo sempre anche l’ammi­nistrazione comuna­le di Fiumicino”.

Il vicesindaco di Fiumicino Ezio di Ge­nesio Pagliuca ha parlato di un “impeg­no comune”, aggiungendo “perse­guiamo tutti i giorni un impegno comune che è figlio dei nostri tempi ed in cui crediamo fortement­e”.