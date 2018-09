Giornata in tenuta per il settore viaggi e intrattenimento (+0,62%), seduta effervescente per Juventus

editato in: da

(Teleborsa) – Si è mosso in territorio positivo il comparto viaggi e intrattenimento, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell’EURO STOXX Travel & Leisure, che dà segnali di maggiore debolezza.

Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a 43.079,49, in recupero dello 0,62% rispetto ai livelli della vigilia, mentre il comparto viaggi e intrattenimento europeo evidenzia un più deciso calo dello 0,89% a 197,72.

Tra le azioni del Ftse MidCap, seduta decisamente positiva per Juventus Fc, che ha terminato in rialzo del 5,79%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto viaggi e intrattenimento, brilla FNM, chiudendo la seduta con un aumento del 2,20%.