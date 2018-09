Giornata in tenuta per il settore automotive dell’Italia (+0,57%), si concentrano gli acquisti su Pininfarina

editato in: da

(Teleborsa) – Si è mosso in territorio positivo il comparto italiano auto e ricambi, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell’EURO STOXX Automobiles & Parts, che dà segnali di maggiore debolezza.

Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 202.778,59, in recupero dello 0,57% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l’indice europeo del settore auto e ricambi evidenzia un più deciso calo dello 0,97% a 503,93.

Tra le azioni più importanti dell’indice automotive di Milano, rialzo marcato per Fiat Chrysler, che archivia la sessione in utile dell’1,72% sui valori precedenti, dopo i positivi dati delle immatricolazioni.

Composto rialzo per Pirelli, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,96%.

Tra le mid-cap italiane, controllato progresso per Piaggio, che chiude in salita dello 0,59%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, grande giornata per Pininfarina, che mette a segno un rialzo del 3,73%.