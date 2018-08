Giornata in tenuta per il comparto chimico italiano (+0,65%), brilla SOL

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in territorio positivo l’indice del settore chimico, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell’EURO STOXX Chemicals che dà segnali di maggiore debolezza.

Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 18.984,76, in recupero dello 0,65% rispetto ai livelli della vigilia, mentre il settore Chimico europeo evidenzia un più deciso calo dello 0,83% a 1.092,62.

Tra i titoli a media capitalizzazione dell’indice chimico, avanza SOL, che guadagna bene, con una variazione dell’1,34%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, balza in avanti Isagro, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell’1,18%.