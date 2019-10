Giornata drammatica a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione in profondo rosso per Wall Street che si vede appesantita su vari fronti delle crescenti preoccupazioni per il rallentamento dell’economia globale. I timori per una nuova guerra commerciale con l’Europa, il rallentamento del settore manifatturiero, l’epilogo ancora incerto sul fronte Brexit e l’inchiesta di impeachment per Trump preoccupano gli investitori.

Con questi fattori a fare da market movers, si abbatte una pioggia di vendite sul listino USA, che scambia con una pesante flessione dell’1,86%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio lo S&P-500, che continua la seduta a 2.888,61 punti. Depresso il Nasdaq 100 (-1,79%), come l’S&P 100 (-1,8%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori beni industriali (-2,12%), informatica (-2,11%) e materiali (-2,08%) sono tra i più venduti.

Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è Johnson & Johnson (+1,31%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Cisco Systems, che continua la seduta con -3,23%.

In caduta libera Intel, che affonda del 2,93%.

Pesante Boeing, che segna una discesa di ben -2,64 punti percentuali.

Seduta drammatica per Visa, che crolla del 2,63%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Paychex (+2,08%), Charter Communications (+1,33%), Sirius XM Radio (+0,73%) e Micron Technology (+0,66%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su United Airlines Holdings, che continua la seduta con -5,48%.

Sensibili perdite per American Airlines, in calo del 5,04%.

In apnea Electronic Arts, che arretra del 3,58%.

Tonfo di Kraft Heinz, che mostra una caduta del 3,33%.