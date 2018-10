Giornata di vendite per le Borse

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura in lieve calo per Piazza Affari e le altre principali Borse del Vecchio Continente poco aiutate, nel pomeriggio, dall’avvio in rosso di Wall Street.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,151. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.202,1 dollari l’oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 75,51 dollari per barile.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota 279 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,33%.

Tra gli indici di Eurolandia dimessa Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, vendite su Londra, che registra un ribasso dell’1,22%, e seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dell’1,47%.

Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con il FTSE MIB che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,59%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il FTSE Italia All-Share, che ha perso lo 0,53%, chiudendo a 22.797 punti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,61%), come il FTSE Italia Star (-0,7%).

Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,22 miliardi di euro, in calo di 390,1 milioni di euro, rispetto ai 2,61 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 1,63 miliardi di azioni, rispetto ai 1,56 miliardi precedenti.

Tra i 222 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 92, mentre 112 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 18 azioni.

telecomunicazioni (+1,71%), bancario (+1,07%) e assicurativo (+0,91%) in buona luce sul listino milanese. Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti beni per la casa (-2,83%), sanitario (-2,14%) e alimentare (-2,00%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Intesa Sanpaolo (+2,15%), Telecom Italia (+2,12%), Unipol (+1,88%) e UnipolSai (+1,84%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Moncler, che ha terminato le contrattazioni a -5,61%.

Pessima performance per Brembo, che registra un ribasso del 3,39%.

Sessione nera per Pirelli, che lascia sul tappeto una perdita del 3,32%.

In caduta libera Prysmian, che affonda del 2,70%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca Ifis (+3,18%), Rai Way (+2,06%), Cattolica Assicurazioni (+1,79%) e Credem (+1,79%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Amplifon, che ha terminato le contrattazioni a -3,90%.

Pesante ASTM, che segna una discesa di ben -2,88 punti percentuali.

Seduta drammatica per Brunello Cucinelli, che crolla del 2,40%.

Sensibili perdite per Sias, in calo del 2,36%.