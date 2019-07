Giornata di vendite per i mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. L’attenzione degli investitori resta concentrata sulle prossime decisioni della Fed sui tassi d’interesse e sui colloqui tra USA e Cina sul commercio internazionale.

Sul mercato Forex, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,115. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.427,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell’1,02%, a 57,45 dollari per barile.

Sale lo spread, attestandosi a +201 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,61%.

Nello scenario borsistico europeo Francoforte crolla dell’1,56%. Londra, invece, resta incollata sui livelli della vigilia. Seduta negativa anche per Parigi, che mostra una perdita dello 0,85%. A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso dell’1,80%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore alimentare, con un +4,82% sul precedente.

Nel listino, i settori automotive (-3,03%), bancario (-2,95%) e telecomunicazioni (-2,89%) sono tra i più venduti.

Campari, che mette a segno un +5,03%, è l’unica tra le Blue Chip di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fiat Chrysler, che prosegue le contrattazioni a -4,89%.

Sensibili perdite per Leonardo, in calo del 4,06%.

Sotto pressione Unicredit, che accusa un calo del 3,77%.

In apnea Fineco, che arretra del 3,73%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, De’ Longhi (+5,16%) e Zignago Vetro (+0,95%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Datalogic, che continua la seduta con -5,11%.

Tonfo di Banca MPS, che mostra una caduta del 4,53%.

Lettera su Brembo, che registra un importante calo del 4,41%.

Affonda FILA, con un ribasso del 4,25%.