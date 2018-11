editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dello 0,84%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso. Sulla stessa linea l’S&P-500 a 2.728,45 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,71%), come l’S&P 100 (0,5%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti materiali (+2,56%), beni industriali (+1,41%) e beni di consumo secondari (+1,39%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utilities, che riporta una flessione di -0,74%.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Dowdupont (+6,70%), United Technologies (+2,36%), Intel (+2,20%) e Home Depot (+2,08%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Verizon Communication, che prosegue le contrattazioni con un -2,38%. Si muove sotto la parità Chevron, evidenziando un decremento dello 0,82%. Contrazione moderata per Microsoft, che soffre un calo dello 0,68%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Wynn Resorts (+9,50%), Western Digital (+7,62%), Jd.Com (+7,08%) e Netease (+6,51%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Fiserv, che continua la seduta con un -3,49%. Pesante Idexx Laboratories, che segna una discesa di ben -2,76 punti percentuali. Seduta drammatica per Automatic Data Processing, che crolla del 2,45%. Soffre Intuitive Surgical, che evidenzia una perdita dell’1,80%.