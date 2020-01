Giornata da dimenticare per il mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dell’1,20%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia lo S&P-500, che scivola a 3.255,03 punti. Pesante il Nasdaq 100 (-1,67%), come l’S&P 100 (-1,2%).

Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-2,24%), informatica (-1,83%) e materiali (-1,74%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Wal-Mart (+1,33%), Pfizer (+0,85%) e Procter & Gamble (+0,68%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intel, che prosegue le contrattazioni a -3,11%.

In caduta libera United Health, che affonda del 3,08%.

Pesante Caterpillar, che segna una discesa di ben -2,7 punti percentuali.

Seduta drammatica per American Express, che crolla del 2,70%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Viacom (+3,24%), Liberty Global (+1,65%), Liberty Global (+1,22%) e Dollar Tree (+0,96%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Wynn Resorts, che ottiene -6,81%.

Sensibili perdite per American Airlines, in calo del 5,93%.

In apnea Applied Materials, che arretra del 3,99%.

Tonfo di Nxp Semiconductors N V, che mostra una caduta del 3,98%.