Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) – Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite sui timori di shutdown, cioè il blocco di tutti gli uffici federali causato dal mancato accordo sul bilancio dello Stato.

Dal fronte macro notizie non troppo positive sono giunte dal PIL USA del 3° trimestre, rivisto al ribasso.

L’indice Dow Jones che accusa una discesa dello 0,78%: l’indice americano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea l’S&P-500, che continua la seduta a 2.443,15 punti, in calo dello 0,98%. Depresso il Nasdaq 100 (-2%), come l’S&P 100 (-1,2%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore utilities. Nel listino, i settori telecomunicazioni (-2,14%), informatica (-1,68%) e beni di consumo secondari (-1,45%) sono tra i più venduti.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nike (+7,57%), Procter & Gamble (+1,12%), Wal-Mart (+1,00%) e McDonald’s (+0,97%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Goldman Sachs, che prosegue le contrattazioni a -3,77%.

Tonfo di American Express, che mostra una caduta del 2,84%.

Lettera su Visa, che registra un importante calo del 2,78%.

Affonda Apple, con un ribasso del 2,57%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Netease (+4,52%), Broadcom (+1,97%), Texas Instruments (+1,41%) e Ross Stores (+1,19%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Netflix, che continua la seduta con -5,70%.

Crolla Amazon, con una flessione del 4,73%.

Vendite a piene mani su Facebook, che soffre un decremento del 4,67%.

Pessima performance per Celgene, che registra un ribasso del 4,40%.