Giornata da dimenticare per il mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con forti cali penalizzata dal crescente allarmismo sull’immobiliare e il credito in Cina, in scia ai problemi legati al gigante delle costruzioni cinese Evergrande. Sul sentiment degli investitori pesa inoltre il nervosismo e l’incertezza in vista dei vertici delle banche centrali attesi in settimana.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones è in forte calo (-2,21%) e tocca 33.820 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per l’S&P-500, che retrocede a 4.334 punti, in netto calo del 2,24%. Giù il Nasdaq 100 (-2,58%); con analoga direzione, pesante l’S&P 100 (-2,29%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-3,95%), finanziario (-3,16%) e materiali (-2,93%).



Affondano tutti i titoli ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.

Le peggiori performance si registrano su Caterpillar, che ottiene -5,24%.

Lettera su Goldman Sachs, che registra un importante calo del 4,26%.

Affonda JP Morgan, con un ribasso del 3,65%.

Crolla DOW, con una flessione del 3,58%.

American Airlines è l’unica performance positiva del Nasdaq-100, con un aumento dello 0,86%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tripadvisor, che prosegue le contrattazioni a -7,71%.

Vendite a piene mani su Discovery, che soffre un decremento del 5,20%.

Pessima performance per Baidu, che registra un ribasso del 5,07%.

Sessione nera per KLA-Tencor, che lascia sul tappeto una perdita del 4,74%.