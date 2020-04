Giornata da dimenticare per il mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dell’1,36%; sulla stessa linea, vendite diffuse sullo S&P-500, che continua la giornata a 2.849,08 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,36%, come l’S&P 100 (-0,7%).

Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti utilities (-2,66%), energia (-1,91%) e beni industriali (-1,58%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Cisco Systems (+1,25%) e IBM (+1,22%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su United Technologies, che prosegue le contrattazioni a -5,72%.

Sensibili perdite per Boeing, in calo del 5,58%.

In apnea American Express, che arretra del 4,13%.

Tonfo di Exxon Mobil, che mostra una caduta del 3,33%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Moderna (+14,85%), Alexion Pharmaceuticals (+3,87%), Netflix (+3,26%) e Viacom (+3,24%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ross Stores, che continua la seduta con -5,15%.

Lettera su American Airlines, che registra un importante calo del 4,48%.

Affonda Wynn Resorts, con un ribasso del 4,19%.

Crolla Western Digital, con una flessione del 4,04%.