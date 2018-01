Giornata cauta per Milano e per i Listini europei

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo la chiusura debole di Wall Street sui timori di shutdown e dopo i nuovi record storici toccati dagli indici.

L’Euro / Dollaro USA registra un guadagno frazionale dello 0,25%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.334,4 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l’1,14% a 63,22 dollari per barile.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a 139 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,98%.

Tra le principali Borse europee Francoforte avanza dello 0,25%, resta vicino alla parità Londra (-0,06%), piatta anche Parigi.

Piazza Affari apre la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07% sul FTSE MIB.

Buona la performance a Milano del comparto Chimico, che riporta un +0,94% sul precedente. Nel listino, i settori Petrolifero (-0,52%) e Costruzioni (-0,41%) sono tra i più venduti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banca Generali (+0,86%), Poste Italiane (+0,84%) che ha chiuso una partnership con Anima Holding e un accordo con Cassa Depositi e Prestiti, Fiat Chrysler (+0,78%) grazie alla promozione di Bnp Paribas a neutral da underperform e Atlantia (+0,53%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem -1,63%. Giornata fiacca per Leonardo, che segna un calo dello 0,71%. Piccola perdita per A2A, che scambia con un -0,64%. Tentenna Buzzi Unicem, che cede lo 0,60%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Mutuionline (+1,47%), Amplifon (+0,86%), Datalogic (+0,77%) e Cerved Information Solutions (+0,73%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Geox -7,01%: Kepler Chevreux ha tagliato il prezzo obiettivo a 3,3 da 3,9 euro (confermato il giudizio buy), dopo la pubblicazione dei ricavi trimestrali. Saras scende dell’1,60% dopo che gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno tagliato il target price a 2 da 2,5 euro, reiterando la raccomandazione buy. Calo deciso per Salini Impregilo, che segna un -1,15%. Sostanzialmente debole Vittoria Assicurazioni, che registra una flessione dello 0,95%.