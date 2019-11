Giornata cauta per Milano e gli altri Listini europei

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sul sentiment degli investitori sono tornati i timori per il negoziato sul commercio e per il rischio di un peggioramento della crisi a Hong Kong.

Sul mercato dei cambi, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,1. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,36%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 57,46 dollari per barile.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +155 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,22%.

Tra i mercati del Vecchio Continente tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,21%. Giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,37%. Ferma sulla parità Parigi. Poco mosso il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 23.560 punti.

In luce sul listino milanese il comparto sanitario, con un +1,06% sul precedente.

Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti vendite al dettaglio (-1,90%), beni per la casa (-0,76%) e beni industriali (-0,42%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Diasorin, con un forte incremento (+2,91%).

Ottima performance per Azimut, che registra un progresso del 2,45%.

Exploit di Hera, che mostra un rialzo del 2,13% grazie ai risultati dei primi nove mesi annunciati la vigilia.

Resistente Leonardo, che segna un piccolo aumento dello 0,79%.

Dal lato dei ribassi, sotto pressione Terna, che accusa un calo dell’1,04%.

Piccola perdita per Atlantia, che scambia con un -0,88%.

Tentenna Moncler, che cede lo 0,81%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Credito Valtellinese (+2,95%), ERG (+1,33%), OVS (+1,21%) e Acea (+1,12%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Guala Closures, che continua la seduta con -3,46%.

In caduta libera Tinexta, che affonda del 3,13%.

Pesante De’ Longhi, che segna una discesa di ben -2,78 punti percentuali.

Seduta drammatica per Falck Renewables, che crolla del 2,62%.

