Giornata cauta per Milano e gli altri Listini europei

(Teleborsa) – Si muovono con cautela i listini azionari del Vecchio Continente, dopo un tentativo di avvio in rialzo. Gli investitori sono concentrati sul meeting della Federal Reserve dopo quello della BCE, la scorsa settimana, che prenderà il via domani per concludersi mercoledì.

Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,187. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,33%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +145 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,95%.

Tra le principali Borse europee ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,36%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17% sul FTSE MIB.

Chimico (+2,27%), tecnologia (+1,64%) e vendite al dettaglio (+0,76%) in buona luce sul listino milanese.

Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti viaggi e intrattenimento (-1,24%), media (-1,10%) e petrolio (-0,79%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+2,19%), STMicroelectronics (+1,73%), Interpump (+1,40%) e Pirelli (+0,98%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Banco BPM, che continua la seduta con -1,72%.

Vendite anche su Fineco, che registra un ribasso dell’1,02%.

Pensosa CNH Industrial, con un calo frazionale dello 0,97%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, SOL (+3,20%), Sesa (+2,30%), Avio (+1,85%) e Garofalo Health Care (+1,57%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediaset, che ottiene -2,16%.

Sessione nera per Sanlorenzo, che lascia sul tappeto una perdita del 2,15%.

Seduta negativa per ERG, che mostra una perdita dell’1,99%.

Sotto pressione Juventus, che accusa un calo dell’1,60%.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)