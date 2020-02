Giorgio Fedon nomina Marcello Albertini Direttore generale

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon, società quotata sul mercato AIM Italia, riunitosi in data odierna e presieduto da Callisto Fedon, ha conferito a Marcello Albertini l’incarico di Direttore Generale.

Marcello Albertini, laurea in Ingegneria Elettrotecnica, manager da due anni all’interno di Giorgio Fedon & Figli in veste di Direttore Operations, ha precedentemente maturato esperienze in area Operations in Fiat Auto e in Luxottica e successivamente in Cina come CEO di una controllata del Gruppo Same Deutz-Fahr.

Il nuovo Direttore Generale, con il supporto del team manageriale, recentemente integrato in alcune importanti funzioni, punta a ottimizzare il posizionamento del Gruppo a livello mondiale, valorizzando la sua secolare tradizione all’interno della continua spinta innovativa.