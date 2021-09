Giorgio Fedon & Figli, 1° semestre 2021 chiuso in pareggio

(Teleborsa) – Il CdA di Giorgio Fedon & Figli – società quotata su AIM Italia e attiva nel settore degli accessori per l’occhialeria e il lifestyle – ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. Il fatturato si attesta a 23,4 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto ai 20,9 milioni di euro al 30 giugno 2020. L’EBITDA è stato pari a 1,7 milioni di euro (1,6 milioni al 30 giugno 2020), mentre il risultato netto è sostanzialmente in pareggio (negativo per 0,6 milioni di euro al 30 giugno 2020).

“Mi sento di poter affermare che stiamo intraprendendo, se pur a piccoli passi, un percorso di ritorno alla normalità con grande fiducia e rinnovato entusiasmo ha commentato Callisto Fedon, presidente e amministratore delegato – Abbiamo lavorato in questi mesi con l’obiettivo di rafforzare il nostro impegno nell’ambito della sostenibilità, una tematica abbracciata dieci anni fa e in cui oggi siamo visti e riconosciuti come punto di riferimento nel nostro settore”.



L’Indebitamento finanziario netto è pari a 11,4 milioni di euro, rispetto a 12,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Tale valore considera l’applicazione del principio contabile IFRS 16 sul leasing operativo; escludendo gli impatti derivanti tale principio contabile, l’indebitamento finanziario netto si attesta a 6,9 milioni di euro, contro 7,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

“Considerando che l’evoluzione dell’attuale pandemia da Covid-19 rimane tuttora non completamente prevedibile – si legge nella nota sui conti – il gruppo non è ancora in grado di fornire previsioni dettagliate relative alla performance per il secondo semestre 2021, pur prevedendo una graduale normalizzazione del business”.