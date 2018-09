Giorgio Armani sfila nell’hangar dell’Aeroporto di Linate

editato in: da

(Teleborsa) – Grande show di Giorgio Armani presso l’hangar dell’Aeroporto di Milano Linate. Per la prima volta l’hangar ha ospitato una sfilata di moda e l’esclusiva live performance di Robbie Williams. Ieri, 20 settembre 2018, alla presentazione delle collezioni Emporio Armani Uomo e Donna Primavera Estate 2019 erano presenti in 2300, tra invitati, addetti ai lavori, stampa, ospiti, pubblico e numerosi socialite, personaggi del mondo dello spettacolo e della moda italiani, oltre a ospiti internazionali.

“L’aeroporto è un luogo dal grande potere simbolico: senza barriere, rappresenta l’apertura verso l’esterno, verso il mondo – ha dichiarato Giorgio Armani – . È il luogo di partenza per conoscere e scoprire, e al quale si torna dopo aver vissuto innumerevoli avventure. Mi piaceva l’idea di organizzare l’evento proprio nello stesso hangar sul quale dal 1996 campeggia la scritta Emporio Armani, sormontata dall’inconfondibile logo dell’aquila: un’immagine iconica che accompagna e accoglie le migliaia di viaggiatori in partenza o in arrivo in città. È uno spazio perfetto per Emporio Armani che possiede uno spirito intraprendente e libero e che riafferma così la propria essenza, con il suo linguaggio contemporaneo”.