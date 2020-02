editato in: da

(Teleborsa) – Dopo la Giordania, anche Israele ha comunicato che, fino a data da destinarsi, non consentirà l’accesso nel Paese ai visitatori italiani.

In conseguenza di ciò, Ryanair ha sospeso i voli fino al 31 marzo. Si tratta dei collegamenti da Milano Bergamo per Amman e Aqaba in Giordania, Tel Aviv e Eliat in Israele, e da Roma Ciampino per Aqaba, da Bologna per Amman e Tel Aviv e da Roma Fiumicino per Tel Aviv.

(Foto: by takahiro taguchi on Unsplash)