Gima TT corre a Piazza Affari, Equita alza il target price

(Teleborsa) – Seduta positiva per Gima Tt, che avanza bene dell’1,99% sovraperformando l’indice di riferimento FTSE Mid Cap che sale dell’1,47%.

Gli analisti di Equitra sim hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo, portandolo a 19,4 euro, che si confronta con i 17,44 euro delle attuali quotazioni. Confermato il giudizio “hold”.

A inizio mese, la società che opera nel settore delle macchine automatiche per il packaging dei prodotti derivati del tabacco, ha annunciato

ricavi e utili in forte crescita nel 2017.

La tendenza ad una settimana di Gima Tt è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE Italia All-Share. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Il grafico attuale di Gima Tt evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 17,14 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 17,78. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 16,84.