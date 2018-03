GIMA TT, CdA approva progetto di bilancio 2017

(Teleborsa) – Ricavi e utile in forte crescita per GIMA TT. La società che opera nel settore delle macchine automatiche per il packaging dei prodotti derivati del tabacco ha chiuso il 2017 con ricavi netti pari a 151,8 milioni di euro, evidenziando una crescita del 51,2% rispetto ai 100,4 milioni al 31 dicembre 2016.

In forte crescita il margine operativo lordo (EBITDA) ante oneri non ricorrenti relativi alla quotazione salito a 63 milioni di euro (+56,7% rispetto ai 40,2 milioni al 31 dicembre 2016) e il margine operativo lordo (EBITDA) salito a 61,7 milioni di euro (+53,4% rispetto ai 40,2 milioni al 31 dicembre 2016). L’utile operativo (EBIT) è salito a 61,2 milioni di euro (+54% rispetto ai 39,8 milioni nel 2016) e l’utile dell’esercizio ha raggiunto 44,1 milioni di euro (+62% rispetto ai 27,2 milioni nel 2016).

All’Assemblea degli Azionisti prevista per il 27 aprile 2018 sarà proposto un dividendo di 0,42 euro per azione.

Per l’esercizio 2018, se le condizioni attuali troveranno conferma nei prossimi mesi, GIMA TT stima ricavi superiori a 180 milioni di euro e un margine operativo lordo (EBITDA) intorno a 75 milioni di euro.

Positivo il titolo a Piazza Affari: +1,8%.