GIMA TT: “business in linea con aspettative societarie”

(Teleborsa) – Il business di GIMA TT sta proseguendo in linea con le aspettative societarie già precedentemente comunicate. Lo ha precisato la stessa azienda attiva nella progettazione e nell’assemblaggio di macchine automatiche su base elettronica per il packaging dei prodotti derivati del tabacco in seguito all’andamento del titolo GIMA TT negli ultimi due giorni di mercato che hanno visto ridurre di oltre il 10% il prezzo dell’azione.

La base clienti di GIMA TT, si legge in un comunicato, “è diversificata e Philip Morris International (PMI), ancorché rappresenti un importante cliente della nostra Società, non incide in maniera così rilevante come riportato da alcune ricerche che sono state pubblicate in seguito alle dichiarazioni della multinazionale, con la quale siamo impegnati in diversi importanti progetti per il futuro”.

“Il management di GIMA TT sta lavorando con tutti i principali player del mercato su una molteplicità di programmi, orientati sia ai prodotti convenzionali sia a quelli di nuova generazione a rischio ridotto (reduced-risk products), ed ha concluso poche settimane fa un importante contratto con la società Shanghai Tobacco Machinery, controllata dal monopolio di Stato Cinese, con buone prospettive anche sui prodotti a rischio ridotto” aggiunge il Gruppo, concludendo che “GIMA TT è fortemente impegnata in un processo continuo di innovazione tecnologica alla base dei suoi successi sul mercato globale”.