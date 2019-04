Gilet Gialli, Macron: “Giù tasse, ma no a patrimoniale”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente francese, Emmanuel Macron, ha ribadito il suo no alla principale richiesta dei Gilet gialli, il ripristino della patrimoniale sui capitali, ma ha annunciato un significativo “taglio dell’imposta sul reddito” per i lavoratori e la classe media. Il discorso era in programma lo scorso lunedì 15 aprile, poi rinviato a causa dell’incendio alla Cattedrale di Notre-Damea Parigi.

Macron, ha preso la parola in conferenza stampa, annunciando “un nuovo atto della Repubblica” e parlando subito del “movimento inedito” che da 5 mesi agita il paese. “Ci sono state richieste contraddittorie, la protesta è stata strumentalizzata – ha proseguito- ci sono stati antisemitismo, omofobia, attacchi contro le istituzioni, i giornalisti, le forze dell’ordine. Ma non voglio che la deriva di qualcuno occulti le legittime richieste avanzate all’inizio”.

“Non fermeremo quello che abbiamo cominciato” – Secondo Macron la strada è quella giusta. “Penso molto profondamente che gli orientamenti adottati in questi ultimi 2 anni siano giusti” ha detto il Capo dell’Eliseo, aggiungendo che “sono arrivati i primi risultati”. “Ricreiamo dei posti di lavoro, oltre 500.000 in questi ultimi anni, gli investimenti tornano ad aumentare e per la prima volta da anni la nostra crescita è superiore rispetto a quella di diversi paesi vicini”.