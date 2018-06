Giglio Group, Nautical Channel si espande nell’Africa subsahariana

editato in: da

(Teleborsa) – Giglio Group annuncia che il proprio canale internazionale Nautical Channel è ora distribuito in tutto il territorio sub-sahariano grazie all’accordo siglato con Vubiquity, operatore americano tra i leader nella distribuzione di contenuti premium delle più importanti case cinematografiche e dei principali network televisivi (es. Disney , Warner Bros., Sony , Paramount , NBC Universal, Fox, BBC WW, Lionsgate, HBO etc.) a oltre 1000 video distributors a livello globale.

Con Vubiquity, l’utente-telespettatore ha una vasta scelta di contenuti di ogni genere, tra cui Nautical Channel, che vengono offerti agli abbonati tramite Subscription e/o Pay per View e sono fruibili sia da tv, che da mobile. L’accordo ha durata triennale e consente a Nautical Channel di essere trasmesso in molti Paesi in Africa. Grazie a questo accordo Nautical Channel amplia largamente la sua diffusione a livello internazionale, arrivando ad essere distribuito in 90 Paesi (dai precedenti 49) ed aumentando la propria presenza in particolare nel continente africano.