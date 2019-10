Giglio Group, i conti dei primi nove mesi

editato in: da

(Teleborsa) – Giglio Group ha chiuso i primi 9 mesi con ricavi consolidati pari a 27,6 milioni di euro, in linea con quelli al 30 settembre 2018, di 27,8 milioni.

L’Ebitda adjusted delle continuing operations, normalizzato dagli oneri non ricorrenti (pari a 1 milione di Euro), dagli effetti degli IFRS 5 e IFRS 16, si è attestato a 1,8 Milioni, in aumento del 29% rispetto al 30 settembre 2018, quando si attestava a 1,4 Milioni.

Risultato Netto del periodo, negativo per 2,9 milioni di Euro, in decrescita rispetto all’esercizio 2018 (Euro -0,6 milioni), comprende i costi relativi alle dismissioni dell’area media ed i connessi costi che non saranno più replicati a partire dall’esercizio 2020, oltre a

scontare una più alta incidenza degli ammortamenti per gli investimenti che risultano esse più elevati.

La posizione finanziaria netta (PFN) si attesta a Euro 22 milioni. Normalizzata dall’effetto degli IFRS 16 la PFN è pari a 20,2 milioni (Euro 19,2 milioni al 31 dicembre 2018).