Giglio Group, firmati accordi di cooperazione e distribuzione in Cina e Bielorussia

(Teleborsa) – Giglio Group – società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto – ha siglato due accordi quadro di cooperazione commerciale e di distribuzione di prodotti di lusso, uno con la società cinese Eursell e l’altro con la società bielorussa MarketLiga.

In particolare, Giglio Group ha siglato con Eursell – piattaforma di brand di lusso con sede a Shanghai – un contratto di acquisto di merce internazionale pari ad 1 milione di dollari di prodotti l’anno. Con MarketLiga – rete in via di sviluppo di negozi duty free – è stato siglato un contratto di fornitura e consegna di nuovi brand internazionali relativi a beni di vario genere. L’operazione in Bielorussia è stata portata a termine tramite la controllata Salotto Brera (distributore, buyer office e concessionario operante nel business travel retail duty-free, crociere, aeroporti e negozi portuali).



“Salotto Brera da anni si prefigge l’obiettivo di entrare in mercati inesplorati del Duty Free Internazionale – ha commentato Stefania Mariani, founder e CEO di Salotto Brera – Molti anni di seria collaborazione con le principali aziende del territorio Russo e della ex Unione Sovietica, ci hanno permesso di siglare questo importante accordo che conferma l’assoluto e primario ruolo di Salotto Brera di Giglio Group nella distribuzione duty free verso questi importanti mercati in crescita”.

