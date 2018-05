editato in: da

(Teleborsa) – Giglio Group festeggia in Borsa l’accordo con Sony.

La divisione M-Three Sat Com della società italiana di e-commerce, che sta correndo sul Listino milanese con un rialzo del 3,46%, ha annunciato di aver concluso un accordo con Newco11, società controllata da Sony Television Network, per la trasmissione e gestione del segnale via satellite dei canali televisivi “Cine Sony” e “POP”, editi da Sony e ad oggi già presenti e visibili sul digitale terrestre, spiega un comunicato.