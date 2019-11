Giglio Group fa shopping con HSE24

editato in: da

(Teleborsa) – Importantissimo accordo tra Giglio Group e HSE24. La società attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto per i mondi Fashion, Design, Lifestyle e, più recentemente, FoodS.p.A., ha raggiunto un importante accordo di partnership con HSE24 S.p.A., società proprietaria dell’omonimo canale televisivo in onda sull’LCN 37 del digitale terrestre con una programmazione interamente dedicata allo shopping.

Con la sottoscrizione dell’accordo Giglio Group diventerà il fornitore esclusivo dell’online store di HSE24 e si occuperà della creazione e della gestione in completo outsourcing della piattaforma e-commerce, oltre al successivo collegamento con i principali marketplace del mondo. Giglio Group gestirà tutte le vendite digitali di HSE24 che nel 2018 hanno generato un fatturato di circa 20 milioni di euro.

Giglio Group sarà inoltre fornitore di prodotti d’abbigliamento ed accessori di noti brand che verranno distribuiti da HSE24 nella rubrica quotidiana Boutique delle Firme.

Infine, data l’esperienza della Società, nel settore fashion e lusso, Giglio Group fornirà abbigliamento e accessori prodotti per le linee di abbigliamento Private Label, che saranno realizzate in esclusiva per HSE24. Si segnala che nel 2018, il settore Private Label di HSE24 ha oltrepassato gli 11 milioni di Euro di fatturato.

“È un grande impegno per la nostra azienda, non solo per i valori del transato, che già nel 2018 ha rappresentato circa 20 milioni per l’e-commerce, a cui si aggiungono gli oltre 11 milioni per il Private Label, ma soprattutto per la complessità nel fornire l’assistenza nella distribuzione di tutti i prodotti HSE24, digitalmente, a 360 gradi, anche nei più importanti marketplace del mondo”, ha commentato Alessandro Giglio, CEO di Giglio Group.

Brinda all’accordo il titolo Giglio a Piazza Affari, registrando in avvio di contrattazioni un balzo del 3,65%.