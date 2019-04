Giglio Group emette prestito obbligazionario per 5 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Giglio Group emette in data odierna un prestito obbligazionario non convertibile per un importo di 5 milioni di euro, costituito da 50 obbligazioni al portatore aventi ciascuna valore nominale pari a 100.000 euro.

Il prestito rientra all’interno del contesto dell‘operazione “EBB Export Programme”, finalizzata al reperimento da parte di selezionate società (ivi inclusa Giglio Group) di risorse finanziarie destinate al finanziamento e al supporto dei progetti di internazionalizzazione dei rispettivi core business.

Giglio si è avvalsa del supporto di FISG S.r.l., società appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale, in qualità di “Arranger”, che ha curato l’intera struttura dell’Operazione.

Tali prestiti obbligazionari sono stati interamente sottoscritti, in data odierna, da una società per la cartolarizzazione dei crediti denominata EBB Export, che ha finanziato la sottoscrizione dei prestiti obbligazionari attraverso l’emissione di titoli asset backed sottoscritti esclusivamente da investitori qualificati tra cui Cassa Depositi e Prestiti e Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale.

Grazie ai proventi dell’operazione, la società si propone di intensificare lo sviluppo della propria rete commerciale e della propria piattaforma tecnologica a servizio del progetto di connettere tutti i più importanti marketplaces del mondo con la piattaforma proprietaria Ibox ed aiutare i brand ad essere presenti su scala globale.