Giglio Group chiude trimestre con ricavi in crescita

(Teleborsa) – Giglio Group chiude il 1° trimestre dell’anno con un Gross Merchandise Value (GMV) in aumento del 12% a 25,9 milioni e ricavi consolidati in crescita del 7% a 11,5 milioni rispetto all’esercizio precedente.

L’EBITDA adjusted delle continuing operations è pari a 0,5 milioni di euro (0,9 milioni al 31 marzo 2018), normalizzato dagli oneri non ricorrenti (pari a 0,5 milioni di euro) e dagli effetti IFRS 5, mentre il risultato netto del periodo, negativo per 0,8 milioni di euro, non tiene ancora conto dei 2,8 milioni di euro di plusvalenze che verranno registrate nel Bilancio 2019 all’atto del closing dell’operazione di conferimento delle attività dell’area media a vertice 360.

La Posizione Finanziaria Netta pari ad 18,7 milioni, normalizzata dall’effetto IFRS 16, evidenzia un miglioramento rispetto al 31 dicembre 2018 di Euro 0,5 milioni. .