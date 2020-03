Giglio Group, chiude 2019 con perdita netta di 15,8 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di Giglio Group ha approvato il bilancio 2019, che evidenzia ricavi consolidati pari 40,2 milioni di Euro, in sostanziale stabilità rispetto al 2018 ed un Gross Merchandise in calo a 82,3 milioni. L’EBITDA adjusted delle continuing operations, è pari a 1 milione di Euro, mentre il Risultato Netto del periodo è negativo per 15,8 milioni di Euro. La Posizione Finanziaria Netta si attesta a 12,3 milioni di Euro.

Il piano industriale approvato in data 10 marzo 2020, prevedeva una crescita dei volumi gestiti con un CAGR superiore al 20% nel periodo 2020-2022.

In data 12 marzo 2020, a seguito del blocco di tutti gli esercizi commerciali non essenziali, dovuto all’emergenza COVID-19, Giglio Group ha sviluppato una strategia di vendita online con l’obiettivo di supportare i brand nel recupero delle forti perdite di fatturato che stanno registrando a causa dell’attuale emergenza sanitaria. La strategia sviluppata da Giglio Group prevede l’aggancio istantaneo di una piattaforma al sito ecommerce del brand con un approccio di private sales che incentivi all’acquisto attraverso particolari scontistiche. La strategia prevede inoltre lo sviluppo di un’area ghost nella quale il prodotto venga venduto in logica “family&friends” attraverso sconti, prodotti outlet, sconti mid season e private sales, con l’obiettivo di attrarre nuovo traffico La nuova tecnologia e-commerce studiata dal Gruppo è già disponibile per i clienti in portfolio ma è anche a disposizione di tutti i brand che dispongono di una propria piattaforma e-commerce