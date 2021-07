Giglio Group, accordo commerciale con Greenland Global

editato in: da

(Teleborsa) – Giglio Group, attraverso la propria controllata “Salotto Brera”, ha siglato un accordo quadro di cooperazione commerciale con la multinazionale Greenland Global Commodity Trading Hub Group, impresa statale cinese con sede a Shangai attiva nel settore delle strategie di consumo e nel commercio internazionale di alta qualità.

In base all’accordo, cui seguirà uno specifico contratto di cooperazione, Giglio Group avvia l’operatività tra Salotto Brera ed il buying office di Greenland Group che intende così promuovere il commercio generale e il mercato duty-free in Cina, specie nella Provincia di Hainan.



Hainan è il nuovo polo asiatico dello shopping duty-free e le vendite in questo segmento sull’isola sono aumentate del 127% su base annuale nel 2020 a 32,74 miliardi di yuan e come riportato nel rapporto stilato da Kpmg China e The Moodie Davitt Report, alla fine del 2020 il business duty-free offshore di Hainan valeva circa 5 miliardi di dollari e si proietta molto velocemente verso i 60 miliardi di yuan nel 2021, quindi una crescita di oltre l’80% rispetto al 2020.