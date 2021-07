GIGLIO.COM ammessa su AIM Italia. Negoziazioni al via il 23 luglio

editato in: da

(Teleborsa) – GIGLIO.COM, società palermitana attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su AIM Italia. L’inizio delle negoziazioni è fissato per venerdì 23 luglio 2021. Il collocamento, rivolto a investitori qualificati italiani e investitori istituzionali esteri, è stato chiuso in anticipo per il suo ottimo andamento, sottolinea la società. Il book-building ha generato una domanda complessiva pari a oltre 2 volte l’offerta.

Il collocamento di 2.200.000 azioni di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale a servizio della quotazione, ha generato un ammontare complessivo pari a 10,56 milioni di euro. Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in 4,8 euro per azione. Sulla base di questo prezzo è prevista una capitalizzazione post aumento di capitale pari a 58,56 milioni di euro. Il flottante è pari al 18,03% del capitale. Il capitale sociale di GIGLIO.COM sarà composto da 12.200.000 azioni ordinarie.

“Siamo entusiasti di aver raggiunto questo risultato che rappresenta un passo fondamentale nella storia di crescita della nostra azienda – ha commentato Giuseppe Giglio, presidente e amministratore delegato – Siamo inoltre orgogliosi di accogliere nel nostro capitale investitori di primario standing che hanno compreso appieno il nostro modello di business innovativo, la nostra tecnologia proprietaria e il nostro DNA mediterraneo che da sempre ci contraddistingue”.

