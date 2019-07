Giffoni Film Festival, il programma delle masterclass Eco di ENEA

editato in: da

(Teleborsa) – ENEA presenta alla 49esima edizione del Giffoni Film Festival le innovazioni tecnologiche e le attività di ricerca su cambiamenti climatici, fusione nucleare, robotica per il sociale e Antartide.

Gli interventi ENEA alle Masterclass Eco.

Domenica 21 luglio il climatologo ENEA Gianmaria Sannino parlerà di cambiamenti climatici e spiegherà alla platea la differenza tra tempo meteorologico e clima e come si realizza una proiezione climatica. A seguire il ricercatore ENEA Guido Di Donfrancesco, un veterano delle missioni in Antartide, racconterà delle attività di ricerca che si svolgono nella base italiana Mario Zucchelli e in quella italo-francese Concordia.

Lunedì 22 luglio l’esperto ENEA di fusione nucleare Giuseppe Mazzitelli parlerà del processo di produzione di energia che imita le reazioni che avvengono nel Sole e nelle stelle e della prossima costruzione del Divertor Tokamak Test (DTT), il grande polo scientifico tecnologico per la ricerca sulla fusione che sarà realizzato nel centro ENEA di Frascati. A seguire l’esperto di robotica ENEA Andrea Zanela illustrerà le frontiere di una scienza che attraverso l’intelligenza artificiale punta al miglioramento della qualità della vita delle persone. Sarà presentato in sala il robottino umanoide NAO, in grado di aiutare i bambini.