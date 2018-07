Giffoni Film Festival 2018, ENEA con il suo “Microcosmo” alla Masterclass Green

editato in: da

(Teleborsa) – ENEA ha presentato il progetto “Microcosmo” alla 48esima edizione del Giffoni Film Festival che si conclude domani (28 Luglio) con la premiazione dei film in concorso. La rassegna internazionale del cinema per bambini e ragazzi ha scelto la salvaguardia dell’ambiente come tema conduttore sia di questa edizione che delle prossime due.

Di fronte alla platea della “Masteclass Green” con ragazzi tra i 18 e i 25 anni, il presidente dell’ENEA Federico Testa, il ricercatore ENEA Luigi d’Aquino – “inventore” di riferimento del Microcosmo – e Bruno Lanza del Gruppo FOS (proprietario del 30% del brevetto) hanno illustrato le caratteristiche dell’innovativo sistemache permette di coltivare piante come olivo, patata, pomodoro, lattuga e basilico in ambienti estremi e non convenzionali, utilizzando comunque come substrato la terra.

“ENEA e Giffoni Film Festival hanno molti punti in comune soprattutto riguardo la sostenibilità ambientale, le innovazioni tecnologiche, il risparmio energetico e la divulgazione della ricerca scientifica” – ha spiegato Testa –. “La nostra presenza qui testimonia come attraverso la tecnologia e la ricerca possano emergere soluzioni innovative per risolvere i tanti problemi presenti nel nostro pianeta sempre più affollato e alle prese con le conseguenze del cambiamento climatico. Per fare questo, è fondamentale l’apporto di menti giovani che ragionino fuori dagli schemi e che possano dare un importante contributo alla risoluzione di questi problemi” – ha concluso Testa.

A differenza di serre e camere di crescita tradizionali, il Microcosmo ENEA-FOS è un vero e proprio ecosistema in grado di replicare fedelmente quello che avviene in un campo coltivato anche in condizioni estreme, come quelle presenti in ambienti desertici e glaciali, ma anche come quelle di aeroporti e metropolitane.