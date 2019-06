Gibus, forte crescita del network nel primo semestre dell’anno

editato in: da

(Teleborsa) – La new entry dell’AIM Italia GIBUS, nota per le sue tende da sole, ha chiuso il primo semestre 2019 con una crescita significativa del network con 388 punti vendita (+12% rispetto ai 346 al 31 dicembre 2018).

All’estero il network GIBUS Atelier registra 118 punti vendita, in crescita del 34% rispetto agli 88 al 31 dicembre 2018. Sono stati inaugurati nuovi punti vendita sia nei principali mercati di riferimento – JOAS Sicherheit a Kaufbeuren (Germania), Basches Morellini a Bastia (Francia), Stormatic a Ginevra (Svizzera) – che in altri mercati come Ralux a Lubiana (Slovenia), CG Atelier a Lischpelt (Lussemburgo), Gege a Tatabanya (Ungheria), Sebati a Waterloo (Belgio).

In Italia i punti vendita sono cresciuti del 5% nei primi sei mesi del 2019 passando da 258 unità al 31 Dicembre 2018 a 270 alla data odierna.

“Siamo estremamente soddisfatti del successo del network GIBUS Atelier che quest’anno compie 11 anni; l’aumento costante del numero di affiliazioni è la testimonianza della validità dell’offerta di valore che mettiamo a disposizione dei rivenditori che decidono di aderire al programma”, afferma Alessio Bellin, Amministratore Delegato di GIBUS.